Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Distil, verilerinizi anlamlandıran ve hedef kitlenizin tamamıyla bireyler olarak konuşmanıza olanak tanıyan çığır açıcı bir pazarlama aracıdır. Pazarlamanızı ayrıştırdığınızda, gürültüyü ortadan kaldırır ve müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin aradıkları şeyin özünü, tercih ettikleri kanalları ve en duyarlı oldukları zamanları kavrarsınız. Distil, pazarlamacılarınızın ve ticari yaratıcı düşünürlerinizin gücünü ortaya çıkarmak için mevcut kampanya araçlarınızla zahmetsizce harmanlandığından, Makine Öğrenimi veya karmaşık veri analitiği ile boğuşmanıza gerek yoktur.

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