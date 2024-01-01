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ZoomMail

ZoomMail

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Web Sitesi: zoommail.co.uk

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ZoomMail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zoom Mail 2017 yılında hayata başladı ve David Hazzard ve Gary Calladine tarafından kuruldu. David, son 20 yıldır e-posta pazarlama alanında çalışıyor ve işletmeleri e-posta pazarlama teknolojisinin avantajlarıyla güçlendiriyor. Gary, reklam satışlarında performansı artırmak ve küresel getiriyi artırmak için dijital stratejiler geliştirmeye geçerek dişlerini kesti. Zoom Mail, kampanyanızın açılma ve tıklama oranlarını hızlı bir şekilde takip etmek için kullanımı kolay, harika sürükle ve bırak düzenleyicisiyle duyarlı bir e-posta kampanyası oluşturmayı kolaylaştırır.

Kategoriler:

Business
Kişiselleştirme Yazılımı

Web Sitesi: zoommail.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZoomMail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

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MailBluster

mailbluster.com

Abyssale

Abyssale

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