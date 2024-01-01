Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zoom Mail 2017 yılında hayata başladı ve David Hazzard ve Gary Calladine tarafından kuruldu. David, son 20 yıldır e-posta pazarlama alanında çalışıyor ve işletmeleri e-posta pazarlama teknolojisinin avantajlarıyla güçlendiriyor. Gary, reklam satışlarında performansı artırmak ve küresel getiriyi artırmak için dijital stratejiler geliştirmeye geçerek dişlerini kesti. Zoom Mail, kampanyanızın açılma ve tıklama oranlarını hızlı bir şekilde takip etmek için kullanımı kolay, harika sürükle ve bırak düzenleyicisiyle duyarlı bir e-posta kampanyası oluşturmayı kolaylaştırır.

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Web Sitesi: zoommail.co.uk

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