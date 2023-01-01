WebCatalog
Editor X

Editor X

users.editorx.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Editor X çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Editor X, tasarımcılar ve web profesyonelleri için gelişmiş bir oluşturma platformudur. Platform, son teknoloji duyarlı tasarımı yumuşak sürükle ve bırak özelliğiyle birleştirir. İsteyenler özel kod ekleyebilir ve veri odaklı siteler ve karmaşık web uygulamaları oluşturmak için güçlü bir CMS kullanabilir. Editor X, önde gelen bir e-Ticaret altyapısından profesyonel pazarlama ve SEO araçlarına kadar benzersiz bir dizi entegre iş çözümü sunar.

Web Sitesi: users.editorx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Editor X ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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