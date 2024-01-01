Data Deposit Box

Data Deposit Box

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Web Sitesi: datadepositbox.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Data Deposit Box, BT Bayileri, Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP'ler) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için dünyanın önde gelen bulut yedekleme ve depolama sağlayıcılarından biridir. Şirketin patentli teknolojisi, KOBİ'lerin kullanımı kolay tek bir uygulamayla sınırsız sayıda cihazı (Windows, macOS, iOS, Android, Synology ve QNAP NAS dahil) yedeklemesine ve yönetmesine olanak tanır. 2002'den bu yana 53 ülkede 350.000'den fazla kullanıcı ve 200'den fazla iş ortağı, Koruma Huzurunu™ sağlaması için Data Deposit Box'a güvendi. Şirketin patentli teknolojisi sektör lideri Koruma Garantisi™ ile desteklenmektedir.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: datadepositbox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Data Deposit Box ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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MyPCBackup

mypcbackup.com

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BDRCloud

bdrcloud.com

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

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