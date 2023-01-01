ClassLink
launchpad.classlink.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ClassLink çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: classlink.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, ClassLink ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Ping Identity
pingidentity.com
Teleport
teleport.sh
Okta
login.okta.com
Goodmeetings
goodmeetings.ai
OneLogin
app.onelogin.com
JumpCloud
console.jumpcloud.com
Gallup
login.gallup.com
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
Glickon
glickon.com
Edvisor
app.edvisor.io
Harvard Business Publishing Education
hbsp.harvard.edu