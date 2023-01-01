WebCatalog
Edvisor

Edvisor

edvisor.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Edvisor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eğitimi satma şeklinizi kolaylaştırın En büyük sağlayıcı, program ve hizmet tekliflerine göz atın ve uluslararası eğitim işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara erişin.

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