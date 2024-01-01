Certinia

Certinia

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Web Sitesi: certinia.com

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Certinia (eski adıyla FinancialForce), hizmet tahmini ve sunumundan müşteri başarısı yönetimine ve finansal planlama ve muhasebeye kadar hizmet operasyonlarının tüm yönlerini güçlendiren ve birbirine bağlayan bir İşletme Olarak Hizmetler platformu sunar. Şirketin Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA), Müşteri Başarısı ve Salesforce'un önde gelen bulut platformunda sunulan ERP çözümleri, bağlantılı hizmetler işini yürütme, zekayla teslimat yapma ve iş çevikliğine ulaşma yeteneği sağlar. Merkezi San Jose, California'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Certinia, Haveli Investments, General Atlantic ve Salesforce Ventures tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.certinia.com adresini ziyaret edin.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: certinia.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Certinia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Qualified

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Coda

Coda

coda.io

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

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