Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BASCRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

BASCRM, işletmelere gelişmiş çeviklik ve iş performansı sağlayacak süreçler ve teknoloji konusunda yardımcı olmak amacıyla CRM yazılımı ve profesyonel hizmetler sunar.

Web Sitesi: bascrm.com

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