WebCatalog

BASCRM

BASCRM

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Web Sitesi: bascrm.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BASCRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BASCRM, işletmelere gelişmiş çeviklik ve iş performansı sağlayacak süreçler ve teknoloji konusunda yardımcı olmak amacıyla CRM yazılımı ve profesyonel hizmetler sunar.

Web Sitesi: bascrm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BASCRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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