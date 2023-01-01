Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tüm yığınınızı izleyin, hata ayıklayın ve iyileştirin. New Relic, geliştirme, operasyon, güvenlik ve iş ekiplerinin verilerle ilgili yazılım performansı sorunlarını çözdüğü yerdir. New Relic, web sitesi ve uygulama sahiplerinin hizmetlerinin performanslarını takip etmelerine yardımcı olmak için bulut tabanlı yazılımlar geliştiren, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir.

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