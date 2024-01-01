Perceptif Insights, işletmelere gerçek zamanlı süreç öngörüleri sağlayan yapay zeka destekli bir yazılım aracıdır. Araç, kullanıcı deneyimlerini simüle edip optimize ederek ve otomasyon için öncelikleri belirleyerek işletmelerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Perceptif Insights, altta yatan iş süreçlerini keşfetmek ve müşteri, tedarik, talep ve operasyonla ilgili sorunları tanımlamak için veri odaklı teknolojiden yararlanarak çalışır. Platform, kullanıcılara süreç iyileştirmede en iyi uygulamaları içeren hazır şablonlar sağlayarak işletmelerin hızlı başlamasına ve özel çözümleri iş akışlarına dahil etmesine olanak tanır. Perceptif Insights, operasyonlara ilişkin gerçeklere dayalı içgörüleri kesin doğrulukla elde ederek, işletmelerin daha iyi iş sonuçları, daha iyi müşteri memnuniyeti ve uyumlulukla sonuçlanan öncelikleri belirlemesine ve değişiklikler yapmasına olanak tanır. Aracın otomatik süreç keşfi, Visio veya PowerPoint'te manuel eşleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve işletmelerin gerçek süreçleri ile olup bittiğini düşündükleri arasındaki farkı bulmasına olanak tanır ve bu da önemli iş değeri sağlayabilir. Perceptif Insights; müşteriler, sektör analistleri ve iş ortakları tarafından güvenilmektedir ve işletmelerin rakipleriyle karşılaştırma yapmasına yardımcı olan sektörel ve işlevsel çözümler sunmaktadır.

Web Sitesi: perceptif.ai

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