CDLSuite
cdlsuite.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CDLSuite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: cdlsuite.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, CDLSuite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Hirebridge
recruit.hirebridge.com
Simplicant
hire.simplicant.com
JobConvo
app.jobconvo.com
GoHire
app.gohire.io
CleverStaff
cleverstaff.net
Ascentis
ascentis.com
JazzHR
app.jazz.co
Jobvite
id.jobvite.com
MightyRecruiter
recruiter.mightyrecruiter.com
QPage
panel.qpage.one
StaffingSoft
recruiter.staffingsoft.com
PyjamaHR
app.pyjamahr.com