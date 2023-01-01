Bygglet, inşaatçılar ve zanaatkarlar için geliştirilmiş proje yönetimine sahip, inşaat sektöründeki basit proje aracıdır. ☑️ Kolayca ve verimli çalışın ☑️ Destek ve eğitim her zaman dahildir

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