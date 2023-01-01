WebCatalog
Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buttondown çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri kontrol ederek sahip olmayı dilediğiniz editör asistanı gibi davranır; taşınabilir abonelik widget'ı, sitenizi barındırdığınız her yerden hedef kitlenizi büyütmenizi gerçekten kolaylaştırır. Ve sonra Buttondown önünüzden çekiliyor. Buttondown'ın vurgusu, karmaşık özellik kümeleri veya güçlü otomasyon yerine hız ve kullanım kolaylığıdır.

Web Sitesi: buttondown.email

Yasal Uyarı: WebCatalog, Buttondown ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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