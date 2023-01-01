Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri kontrol ederek sahip olmayı dilediğiniz editör asistanı gibi davranır; taşınabilir abonelik widget'ı, sitenizi barındırdığınız her yerden hedef kitlenizi büyütmenizi gerçekten kolaylaştırır. Ve sonra Buttondown önünüzden çekiliyor. Buttondown'ın vurgusu, karmaşık özellik kümeleri veya güçlü otomasyon yerine hız ve kullanım kolaylığıdır.

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