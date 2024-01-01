Alternatifler - Buttondown
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
MemberSpace
memberspace.com
Kendi web sitenizden üyelik ve dijital ürünler satın. Bilginizi paylaşın ve gelir elde edin. Web sitenizin herhangi bir bölümüne yalnızca üyelere erişim ekleyin ve ödemeleri kabul edin. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Wix, Notion ve daha fazlası.