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Brolly

Brolly

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Web Sitesi: brolly.com.au

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Brolly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Brolly, hükümetin uyumluluğu göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, Avustralya'nın ilk sosyal medya arşivleme aracıdır. Brolly, Avustralya'da veri depolama da dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılayan basit, yenilikçi bir arşiv çözümü sağlamak üzere Melbourne'da oluşturulmuştur, böylece kayıtlarınız Avustralya veri gizliliği yasaları kapsamındadır. Büyük sosyal medya etkileşimi, çok sayıda konuşma yapmak anlamına gelir. Kuruluşunuz sosyal kanalları aracılığıyla önemli bilgiler sağlıyorsa bunları kaydetmelisiniz. Bağlandığınız anda Brolly, sizin uğraşmanıza gerek kalmadan tarihsel ve gerçek zamanlı içerik toplamaya başlar. 7/24 sosyal kayıt yönetimi ile her şeyi tek bir yerde görün. Brolly dışa aktarmayı kolaylaştırır, yerel olarak desteklenir ve kullanımı keyiflidir.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: brolly.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brolly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Minea

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Ripl

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predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

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CallCabinet

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ABC Australia

ABC Australia

abc.net.au

myGov

myGov

my.gov.au

Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

Performline

Performline

performline.com

Storied

Storied

storied.com

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