Brolly, hükümetin uyumluluğu göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, Avustralya'nın ilk sosyal medya arşivleme aracıdır. Brolly, Avustralya'da veri depolama da dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılayan basit, yenilikçi bir arşiv çözümü sağlamak üzere Melbourne'da oluşturulmuştur, böylece kayıtlarınız Avustralya veri gizliliği yasaları kapsamındadır. Büyük sosyal medya etkileşimi, çok sayıda konuşma yapmak anlamına gelir. Kuruluşunuz sosyal kanalları aracılığıyla önemli bilgiler sağlıyorsa bunları kaydetmelisiniz. Bağlandığınız anda Brolly, sizin uğraşmanıza gerek kalmadan tarihsel ve gerçek zamanlı içerik toplamaya başlar. 7/24 sosyal kayıt yönetimi ile her şeyi tek bir yerde görün. Brolly dışa aktarmayı kolaylaştırır, yerel olarak desteklenir ve kullanımı keyiflidir.

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Web Sitesi: brolly.com.au

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