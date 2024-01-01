Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize güveniyor. AvePoint'in küresel kanal iş ortağı programı, 100'den fazla bulut pazarında mevcut olan çözümlerimiz ile 3.500'den fazla yönetilen hizmet sağlayıcıyı, katma değerli bayiyi ve sistem entegratörünü içerir. 2001 yılında kurulan AvePoint, beş kez Yılın Küresel Microsoft İş Ortağı ödülüne layık görülmüştür ve merkezi Jersey City, New Jersey'de bulunmaktadır.

Web Sitesi: avepoint.com

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