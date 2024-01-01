AvePoint

AvePoint

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Web Sitesi: avepoint.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize güveniyor. AvePoint'in küresel kanal iş ortağı programı, 100'den fazla bulut pazarında mevcut olan çözümlerimiz ile 3.500'den fazla yönetilen hizmet sağlayıcıyı, katma değerli bayiyi ve sistem entegratörünü içerir. 2001 yılında kurulan AvePoint, beş kez Yılın Küresel Microsoft İş Ortağı ödülüne layık görülmüştür ve merkezi Jersey City, New Jersey'de bulunmaktadır.
Kategoriler:
Business
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Web Sitesi: avepoint.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AvePoint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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