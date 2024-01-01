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iHadth, Hz. Muhammed'in Hadisleri koleksiyonudur (محمد (صلى الله عليه و سلم (Barış O'na olsun). Uygulama, Kütüb el-Sittah veya Sihah olarak da bilinen altı hadis kitabı da dahil olmak üzere en kabul edilen ve otantik Hadis kitaplarından 49000'den fazla hadis içerir) Sitta ("Otantik Altılı" anlamına gelir).

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