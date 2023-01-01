SAO/NASA Astrofizik Veri Sistemi (ADS), NASA hibesi kapsamında Smithsonian Astrofizik Gözlemevi (SAO) tarafından işletilen, astronomi ve fizik alanındaki araştırmacılara yönelik bir dijital kütüphane portalıdır. ADS, tüm arXiv e-baskıları da dahil olmak üzere astronomi ve astrofizik, fizik ve genel bilim alanındaki yayınları kapsayan 15 milyondan fazla kayıt içeren üç bibliyografik koleksiyona sahiptir. Önemli astronomi ve fizik yayınlarının özetleri ve tam metni, klasik arama formunun yanı sıra yeni ADS modern arama formu aracılığıyla indekslenir ve aranabilir. Göz atılabilir bir kağıt formu da mevcuttur. ADS, bibliyografik külliyatını korumanın yanı sıra, gelişmiş keşif ve değerlendirme yetenekleri sağlamak için alıntıları ve kayıtlarının kullanımını da izler. Koleksiyonlarına entegre edilen ADS, yayıncıların web sitelerinde bulunan elektronik makaleler, astronomik nesne bilgileri, veri katalogları ve harici arşivler tarafından barındırılan veri kümeleri dahil olmak üzere çok sayıda harici kaynağa erişim ve işaretçiler sağlar. Şu anda işbirlikçilerimiz tarafından tutulan 13,3 milyondan fazla kayda bağlantımız var. Bu bilgi derinliği bibliyometri ve bilgi bilimi gibi alanlarda çok sayıda yayının (hakemli, hakemsiz) yapılmasını mümkün kılmıştır.

Web Sitesi: ui.adsabs.harvard.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, NASA/ADS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.