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Slash the Rope

Slash the Rope

poki.com

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Разрежьте веревку, чтобы выбросить с экрана гибкую, гибкую тряпичную куклу! Эта забавная физическая игра требует концентрации и терпения, чтобы точно рассчитать время ударов, ударов и ударов, чтобы вытащить персонажа из кадра. Убирайте красные блоки одним нажатием кнопки, а затем набирайте обороты, чтобы крупье направилось к быстрому выходу или бездонной яме. Каждый уровень сложнее предыдущего, с инструкциями по новым переходам от одного уровня к другому. Время идет вместе с вашим счетом, поэтому постарайтесь набрать как можно больше очков. Кроме того, чем выше ваш счет, тем больше золотых звезд вы получите за уничтожение крупье.

Веб-сайт: poki.com

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