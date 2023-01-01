Спасите людей от инопланетного вторжения! В этой игре-стрелялке представлены классические и новые персонажи из серии Raze. Оснастите своего воина множеством футуристического оружия, чтобы уничтожить каждого врага на своем пути. После спасения Земли вы сможете сменить команду и сражаться на стороне пришельцев!

Веб-сайт: poki.com

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