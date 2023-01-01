Прыгайте и преодолевайте очень сложные полосы препятствий! В Kogama: Crazy Parkour вы должны избегать всех ядовитых блоков. Вы можете коснуться белых флажков контрольных точек, чтобы сохранить свой прогресс. Прыгайте и скользите, открывая путь к победе!

Веб-сайт: poki.com

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