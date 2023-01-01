Gem 11 — это игра-головоломка, в которой вам нужно соединять вместе драгоценные камни одинакового размера, цвета и количества, созданная Стефаном Николичем. Эта элегантная игра-головоломка, основанная на популярной игре «2048», заставит вас дойти до предела. Играйте в Gem 11 на Poki на своем настольном компьютере или мобильном устройстве бесплатно и посмотрите, сколько комбинаций драгоценных камней вы сможете составить! Эта гладкая HTML5-игра — идеальный способ проверить свои навыки головоломки. Управление: Мышь — щелкните и перетащите, чтобы соединить драгоценные камни. Совет от профессионала: не забудьте посмотреть, какой тип камня вы получите следующим. Число в черном круге над драгоценными камнями говорит вам, какой драгоценный камень вы получите в пустом месте. О создателе: Gem 11 создан Стефаном Николичем из Сербии.

Веб-сайт: poki.com

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