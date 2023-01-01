Украдите добычу из Франции в игре Bob the Robber 4! Эта игра на ловкость предлагает вам взламывать замки и хранить товары. Вы можете подкрасться к роботам-охранникам, чтобы победить их. Оставайтесь в тени, чтобы вас не заметили на камеру!

Веб-сайт: poki.com

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