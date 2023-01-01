Клип. Редактировать. Делиться. Оживить. Это твой момент. Закрепите это. Medal.tv позволяет записывать игровой процесс на ПК, Mac и мобильных устройствах, не пропуская ни одного кадра. Редактируйте свои клипы и делитесь ими в Medal и любой другой социальной платформе одним нажатием кнопки.

Веб-сайт: medal.tv

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Medal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.