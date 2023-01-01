Kirka — это многопользовательский онлайновый медленный соревновательный шутер от первого лица в браузере. Повышайте уровень, выигрывайте скины и награды, вступайте в клан и сражайтесь в войне кланов.

Веб-сайт: kirka.io

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