Многопользовательская стратегическая игра, позволяющая пользователям управлять страной, быть предпринимателем или собирать своих сограждан, чтобы начать войну сопротивления. eRepublik — стратегическая онлайн-игра.

Веб-сайт: erepublik.com

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