WebCatalog
ev.io

ev.io

ev.io

Играть онлайн

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ev.io — это блокчейн-шутер от первого лица будущего, который позволит вам зарабатывать SOL за каждое убийство. Играйте здесь, на официальном сайте.

Веб-сайт: ev.io

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