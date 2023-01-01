ev.io — это блокчейн-шутер от первого лица будущего, который позволит вам зарабатывать SOL за каждое убийство. Играйте здесь, на официальном сайте.

Веб-сайт: ev.io

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