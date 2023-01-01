БЕТА-ВЕРСИЯ Менеджер предметов Destiny (DIM) позволяет игрокам Destiny легко перемещать предметы между своими Стражами и Хранилищем. Цель DIM — позволить игрокам быстро экипировать своих стражей. Наша функция загрузки позволяет добиться этого, убрав ручные действия, необходимые при перемещении предметов. Снаряжения дают игрокам возможность определять наборы предметов, которые они хотят иметь на своих Стражах. Когда выбрана загрузка, DIM переместит все элементы, на которые ссылается эта загрузка, в Guardian. Если предмет был экипирован другим хранителем, функция «Выгрузки» заменит этот предмет аналогичным предметом, если это возможно, чтобы обеспечить возможность передачи предмета, на который ссылается «Выгрузка». Одним нажатием кнопки вы можете получить стража для PVP, PVE или рейда. DIM основан на тех же сервисах, которые используются приложением Destiny Companion для перемещения и оснащения предметов. DIM не сможет разобрать ни один из ваших предметов.

Веб-сайт: beta.destinyitemmanager.com

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