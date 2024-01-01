Club Penguin Journey

Club Penguin Journey

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Pure AS2 remake of Club Penguin. A new Journey begins. Not affiliated with Disney.

Веб-сайт: cpjourney.net

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