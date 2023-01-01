Представьте себе мир, который вы можете исследовать бесконечно, постоянно находя бесконечное количество совершенно нового контента и приключений. Что, если бы вы также могли выбирать любое действие, которое только можете придумать, вместо того, чтобы ограничиваться воображением разработчиков, создавших игру? Это подземелье ИИ. Любое ваше действие, что бы вы ни сказали, куда бы вы ни пошли, в любой период времени, в который вы хотите играть — вас ждет бесконечное количество приключений. AI Dungeon — это первая в своем роде безграничная текстовая приключенческая игра, созданная с использованием чрезвычайно продвинутого искусственного интеллекта, использующего в своей основе огромную глубокую нейронную сеть.

Веб-сайт: aidungeon.cc

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