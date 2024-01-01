WebCatalog

Zembula

Zembula

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: zembula.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zembula в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Zembula enables marketers to create and embed interactive experiences that are optimized for conversion.

Категории:

Productivity
Механизмы персонализации

Веб-сайт: zembula.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zembula, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Emma

Emma

myemma.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Yext

Yext

yext.com

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Iterable

Iterable

iterable.com

Acquia

Acquia

acquia.com

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

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