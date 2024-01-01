Vogue China

Vogue China

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Веб-сайт: vogue.com.cn

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Сеть VOGUE Fashion и модный журнал VOGUE Clothing and Beauty принадлежат Condé Nast China. Это профессиональный веб-сайт о моде, который освещает ежеквартальные международные выпуски мод и интерпретации тенденций, уделяя особое внимание модной одежде, модной одежде, красоте и уходу за телом, коже. уход и макияж, ювелирные аксессуары и предметы роскоши. Здесь освещаются крупные модные события, международные недели моды, презентации новых продуктов, мода знаменитостей, вечеринки знаменитостей, ювелирные выставки, выставки часов и т. д. На сайте представлено большое количество модных фотографий и видео. , который является наиболее полным и быстрым представлением содержания журнала «VOGUE Clothing and Beauty».

Веб-сайт: vogue.com.cn

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