WebCatalog
Vexis AI

Vexis AI

vexisai.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vexis AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Vexis — это революционная система оценки для преподавателей. Мы ускоряем процесс выставления оценок, освобождая ваше время, чтобы сосредоточиться на преподавании. Синхронизируйте свой прогресс, защитите данные своих учащихся и каждый раз получайте беспристрастные и точные оценки.

Веб-сайт: vexisai.com

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