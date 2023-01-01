Vexis — это революционная система оценки для преподавателей. Мы ускоряем процесс выставления оценок, освобождая ваше время, чтобы сосредоточиться на преподавании. Синхронизируйте свой прогресс, защитите данные своих учащихся и каждый раз получайте беспристрастные и точные оценки.

Веб-сайт: vexisai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vexis AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.