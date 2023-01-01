Pearson MyLab
mlm.pearson.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pearson MyLab в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: mlm.pearson.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pearson MyLab, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Top Hat
app.tophat.com
Harvard Business Publishing Education
hbsp.harvard.edu
Vexis AI
vexisai.com
Quinncia
quinncia.io
PLT4M
app.plt4m.com
Ginger
gingersoftware.com
Kahoot! Academy
kahoot.com
Osmosis
osmosis.org
BookNook
app.booknooklearning.com
TED-Ed
ed.ted.com
edumerge
app.edumerge.com
Progress Learning
app.progresslearning.com