Quinncia — это платформа для подготовки к карьере, работающая на базе искусственного интеллекта и помогающая студентам улучшить навыки прохождения собеседований и отточить резюме.

Веб-сайт: quinncia.io

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