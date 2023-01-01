WebCatalog
Quinncia

Quinncia

quinncia.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Quinncia в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Quinncia — это платформа для подготовки к карьере, работающая на базе искусственного интеллекта и помогающая студентам улучшить навыки прохождения собеседований и отточить резюме.

Веб-сайт: quinncia.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Quinncia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hirable

Hirable

hirable.fyi

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

Interview Prep AI

Interview Prep AI

interviewprep-ai.com

Tech Interview Handbook

Tech Interview Handbook

techinterviewhandbook.org

Sourcely

Sourcely

sourcely.net

CareerDekho

CareerDekho

careerdekho.ai

Sproutlogix

Sproutlogix

app.sproutlogix.com

Nolej

Nolej

live.nolej.io

Zoho DataPrep

Zoho DataPrep

accounts.zoho.com

Forage

Forage

theforage.com

inBOLD

inBOLD

app.inboldsolutions.com

Codility

Codility

login.codility.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности