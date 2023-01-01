Speakable — это ваш инструмент для создания автоматически оцениваемых устных заданий на более чем 100 языках, избавляющий от хлопот с оценкой часов записей и позволяющий сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — преподавании.

Веб-сайт: speakableapp.com

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