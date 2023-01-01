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Tutanota

Tutanota

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Веб-сайт: tutanota.com

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Tutanota — это программное обеспечение для сквозного шифрования электронной почты и бесплатная служба безопасной электронной почты, размещенная на хостинге. Его бизнес-модель исключает заработок на рекламе, полагаясь исключительно на пожертвования и Премиум-подписки. Девиз сервиса «einfach.sicher.mailen» означает «легкая.безопасная.рассылка». По состоянию на март 2017 года владельцы Tutanota заявили, что у них более 2 миллионов пользователей продукта.

Веб-сайт: tutanota.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tutanota, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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