Tutanota — это программное обеспечение для сквозного шифрования электронной почты и бесплатная служба безопасной электронной почты, размещенная на хостинге. Его бизнес-модель исключает заработок на рекламе, полагаясь исключительно на пожертвования и Премиум-подписки. Девиз сервиса «einfach.sicher.mailen» означает «легкая.безопасная.рассылка». По состоянию на март 2017 года владельцы Tutanota заявили, что у них более 2 миллионов пользователей продукта.

Веб-сайт: tutanota.com

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