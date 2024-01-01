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Tikao.ai

Tikao.ai

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Веб-сайт: tikao.ai

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Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания. Платформа обеспечивает (а) диагностику (активов) для эффективности маркетинга (б) дизайн креативных коммуникаций (реклама в Google, листинг на Amazon (текст, изображение, видео) ), социальная реклама, веб-контент, ключевые визуальные эффекты, страницы с подробными сведениями о продукте); и (c) Соответствие (проверка претензий) всех существующих коммуникационных активов новым правилам «зеленого отмывания» в ЕС, США и Австралии. Пользователи могут развернуть Tikao.ai для масштабирования на уровне предприятия посредством интеграции на основе API с существующим стеком маркетинговых технологий.

Категории:

Business
Другое маркетинговое программное обеспечение

Веб-сайт: tikao.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tikao.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

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