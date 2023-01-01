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NAB

NAB

nab.com.au

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National Australia Bank — одно из четырех крупнейших финансовых учреждений Австралии по рыночной капитализации, доходам и клиентам. В 2019 году NAB занял 21-е место в рейтинге крупнейших банков мира по рыночной капитализации и 52-е место в мире по совокупным активам.

Веб-сайт: nab.com.au

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