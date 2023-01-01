National Australia Bank — одно из четырех крупнейших финансовых учреждений Австралии по рыночной капитализации, доходам и клиентам. В 2019 году NAB занял 21-е место в рейтинге крупнейших банков мира по рыночной капитализации и 52-е место в мире по совокупным активам.

Веб-сайт: nab.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NAB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.