First National Bank (FNB) – один из банков «большой четверки» ЮАР. Это подразделение FirstRand, крупного конгломерата финансовых услуг, который торгуется на Йоханнесбургской фондовой бирже под кодом: FSR.

Веб-сайт: fnb.co.za

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