CRM от Marketware упрощает, как никогда, планирование, отслеживание и измерение эффективности взаимодействия в рамках ключевых инициатив роста. Вы будете лучше вооружены, чтобы предотвратить текучесть врачей и потерю доходов, соблюдая организованные сроки и назначения задач. Наше простое в использовании решение интегрирует данные о претензиях в PRM, чтобы помочь вам понять структуру пациентов, структуру плательщиков, объем претензий и общие связи пациентов на уровне поставщика услуг, чтобы помочь вам оценить рентабельность посещений.

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