WebCatalog
Marketware

Marketware

app.marketware.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Marketware в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CRM от Marketware упрощает, как никогда, планирование, отслеживание и измерение эффективности взаимодействия в рамках ключевых инициатив роста. Вы будете лучше вооружены, чтобы предотвратить текучесть врачей и потерю доходов, соблюдая организованные сроки и назначения задач. Наше простое в использовании решение интегрирует данные о претензиях в PRM, чтобы помочь вам понять структуру пациентов, структуру плательщиков, объем претензий и общие связи пациентов на уровне поставщика услуг, чтобы помочь вам оценить рентабельность посещений.

Веб-сайт: marketware.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Marketware, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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