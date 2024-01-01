Текстовые процессоры - Самые популярные приложения
Текстовые процессоры — это программные приложения, которые упрощают создание, редактирование и форматирование текстовых документов. Эти инструменты позволяют пользователям вводить, манипулировать и организовывать текст, а также включать такие элементы, как изображения и таблицы. Текстовые процессоры широко используются для различных целей, таких как написание документов, писем, отчетов и т. д. Они предлагают такие функции, как проверка орфографии, параметры форматирования и контроль макета документа.
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Google Docs
google.com
Google Docs — это текстовый процессор, входящий в состав бесплатного веб-пакета офисного программного обеспечения, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Этот сервис также включает Google Sheets и Google Slides, программу для работы с электронными таблицами и презентациями соответственно...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
iCloud Pages
icloud.com
Pages — текстовый процессор, разработанный Apple Inc. Он является частью пакета повышения производительности iWork и работает в операционных системах macOS, iPadOS и iOS. Он также доступен в iCloud в Интернете. Первая версия Pages была анонсирована 11 января 2005 г. и выпущена месяц спустя.
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.