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Комплекты разработки программного обеспечения для виртуальной реальности (VR) - Самые популярные приложения

Комплекты средств разработки программного обеспечения для виртуальной реальности, широко известные как VR SDK, предоставляют необходимые ресурсы для создания, построения и оценки VR-встреч. Являясь краеугольным камнем, эти SDK облегчают создание разнообразных VR-приложений — от мобильных приложений до иммерсивных маркетинговых проектов и обучающих симуляций. Ключевые функции включают в себя такие задачи, как интеграция, репликация и перемещение 3D-объектов в виртуальной среде. Кроме того, эти утилиты расширяют доступность для людей, не имеющих опыта программирования, поскольку многие платформы включают функции перетаскивания для индивидуального использования. Иногда настройку можно осуществить через интерфейс прикладного программирования (API). Хотя некоторые SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они могут быть совместимы с несколькими системами. Стоит отметить, что хотя некоторые VR SDK предлагают возможности создания дополненной реальности (AR), они отличаются от AR SDK, которые специально разработаны для помощи в разработке и тестировании AR-приложений.