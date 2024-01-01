Комплекты разработки программного обеспечения для виртуальной реальности (VR) - Самые популярные приложения
Комплекты средств разработки программного обеспечения для виртуальной реальности, широко известные как VR SDK, предоставляют необходимые ресурсы для создания, построения и оценки VR-встреч. Являясь краеугольным камнем, эти SDK облегчают создание разнообразных VR-приложений — от мобильных приложений до иммерсивных маркетинговых проектов и обучающих симуляций. Ключевые функции включают в себя такие задачи, как интеграция, репликация и перемещение 3D-объектов в виртуальной среде. Кроме того, эти утилиты расширяют доступность для людей, не имеющих опыта программирования, поскольку многие платформы включают функции перетаскивания для индивидуального использования. Иногда настройку можно осуществить через интерфейс прикладного программирования (API). Хотя некоторые SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они могут быть совместимы с несколькими системами. Стоит отметить, что хотя некоторые VR SDK предлагают возможности создания дополненной реальности (AR), они отличаются от AR SDK, которые специально разработаны для помощи в разработке и тестировании AR-приложений.
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Trezi
trezi.com
Trezi — это иммерсивный VR-продукт для AEC-индустрии, позволяющий совместно работать над проектами из программного обеспечения для 3D-моделирования и архитектурного программного обеспечения в режиме реального времени.
StellarX
stellarx.ai
Сотрудничество должно быть простым, понятным и эффективным. StellarX дает возможность бизнес-профессионалам из разных отраслей совершенствоваться с помощью захватывающего опыта с поддержкой искусственного интеллекта. Просто перетащите, возьмите и используйте, укажите и щелкните или установите и забу...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D поможет вам создать высокопроизводительную веб-среду просмотра 3D-изображений, которая отлично работает на мобильных устройствах и в виртуальной реальности. Он предназначен для просмотра Archviz в реальном времени, 3D-конфигуратора продуктов и презентаций. Благодаря уникальному набору технолог...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, предлагающая создание веб-контента без кода. Он подчеркивает доступность, простоту использования и возможности 3D-преобразования на основе искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать захватывающий контент без программирования, используя надежную библиотеку 3D-ресурсов. ...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — это ведущая иммерсивная облачная платформа для проверки проектов, управления презентациями для клиентов и совместной работы профессионалов, работающих в строительной отрасли. Благодаря прямой интеграции с ведущими программами, такими как Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion и другим...
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR — это аналитическая платформа корпоративного уровня для виртуальной реальности. Он может отслеживать, агрегировать и анализировать визуальную телеметрическую информацию о ваших пользователях.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...