Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для управления доходами и аналитики - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Revenue Operations and Intelligence (RO&I) систематизирует данные о потенциальных клиентах и ​​клиентах в различных внутренних бизнес-системах, позволяя измерять и анализировать каждую точку взаимодействия на пути клиента. Такой централизованный подход к информации обеспечивает ценную информацию о доходах и повышает точность прогнозов продаж. Эти решения всесторонне фиксируют взаимодействие по различным каналам, оценивая успехи и неудачи на пути к покупке, чтобы создать повторяемые процессы, обеспечивающие успех. Это программное обеспечение, используемое отделами по сбору доходов, повышает прозрачность потока доходов, упрощает управление учетными записями клиентов и позволяет составлять отчеты о работе команды. Программное обеспечение RO&I предлагает аналитическую информацию на нескольких уровнях, включая контакты, жизнеспособность сделок, состояние счетов и целостные процессы получения доходов. В конечном счете, программное обеспечение RO&I служит единственным источником достоверных данных о доходах, принося пользу командам по успеху клиентов, маркетингу и продажам. Анализируя исторические данные, эти решения помогают организациям наладить последовательный процесс продаж, лучше понять поведение покупателей и соответствующим образом вовлечь их. Решения RO&I могут выявлять и снижать риски в сделках по продлению, предлагая рекомендации по наиболее эффективным следующим шагам. Некоторые решения также дают представление о покупательской группе клиента, выявляя ключевых лиц, принимающих решения, отслеживая взаимодействие, выделяя тех, кто не был вовлечен, и рекомендуя оптимальную частоту взаимодействия. Решения RO&I, идеально развернутые во всей финансовой организации — от представителей и менеджеров до операционных и руководителей, способствуют росту доходов за счет усилий по привлечению, удержанию и расширению.