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Программное обеспечение для расчета стоимости за наличные - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Quote-to-Cash (Q2C) контролирует весь процесс продаж, включая расценки, заказы на продажу и управление доходами. Организации внедряют решения Q2C для оптимизации рабочих процессов продаж, повышения эффективности отделов продаж и общего качества обслуживания клиентов. Хотя программное обеспечение Q2C в основном используется отделами продаж, оно расширяет его полезность и на другие функциональные области, такие как проектирование или дизайн, позволяя создавать индивидуальные предложения, соответствующие конкретным потребностям клиентов. Бухгалтеры также могут использовать инструменты Q2C для мониторинга и контроля доходов, полученных от операций продаж.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Quoter

Quoter

quoter.com

Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...

Zendo

Zendo

getzendo.io

Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io предоставляет сложную систему биллинга как услуги (BaaS) для коммуникационных компаний, поставщиков услуг беспроводной связи и Интернета вещей, а также поставщиков услуг голосовой и сетевой связи. Rev.io позволяет клиентам управлять сложными моделями выставления счетов по подписке с помощью с...

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.

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