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Zendo

Zendo

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Веб-сайт: getzendo.io

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Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и пользуйтесь профессионально выглядящим каталогом услуг, где ваши клиенты смогут легко совершать покупки. Это простое и элегантное решение, которое вместо информационной панели предлагает чат в качестве центра операций, где каждый новый запрос клиента создает цепочку разговоров. Здесь вы отправляете котировки, счета, платежи и сообщения. Полностью забудьте о переключении между вкладками или приложениями и делайте все в одном месте. Zendo можно сделать своим собственным, используя различные варианты «белой этикетки»: от собственного домена до фирменных цветов и даже собственного персонализированного чат-бота! Соберите свою команду и добейтесь процветания своего бизнеса с помощью этого простого в использовании и интуитивно понятного программного обеспечения.

Веб-сайт: getzendo.io

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