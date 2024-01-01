Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для управления партнерами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления партнерами, иногда называемое управлением взаимоотношениями с партнерами (PRM), предоставляет предприятиям ресурсы для мониторинга партнеров по продажам и филиалов. Это облегчает общение между партнерами и позволяет им получать поддержку от бизнеса. Это программное обеспечение создает индивидуальные частные порталы для каждого партнера, предоставляя доступ к документам, материалам кампании, фондам развития рынка (MDF), возможностям и сделкам.