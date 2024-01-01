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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, часто используемые вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.

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Wrike

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Teamwork

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GanttPRO

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Hive

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Optimizely

Optimizely

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Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Lytho

Lytho

lytho.com

Ранее в MotionNow. Управление рабочими процессами для групп маркетинга и дизайна, которым требуется улучшенная видимость и контроль проекта для достижения лучших результатов по контенту.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

Planful

Planful

planful.com

Planful — это облачная платформа FP&A для непрерывного планирования. Вы, команда FP&A, находитесь на передовой, быстро планируя и анализируя, как вести свою организацию в условиях частых и сложных бизнес-изменений. Ваш опыт и навыки созданы для таких моментов, и мы здесь для вас.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Shape.io

Shape.io

shape.io

Пакет программного обеспечения для управления бюджетом PPC. Мощные решения для контроля расходов и производительности PPC. Никогда больше не беспокойтесь о темпах бюджета или перерасходе/перерасходе.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity — ведущая в мире компания по производству программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специал...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных р...

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и пров...

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные ...

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового об...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

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