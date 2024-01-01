Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, часто используемые вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.
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Planful — это облачная платформа FP&A для непрерывного планирования. Вы, команда FP&A, находитесь на передовой, быстро планируя и анализируя, как вести свою организацию в условиях частых и сложных бизнес-изменений. Ваш опыт и навыки созданы для таких моментов, и мы здесь для вас.
SproutLoud
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Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Shape.io
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Narrator
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Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity — ведущая в мире компания по производству программного обеспечения для закупок печатной продукции, обеспечивающая автоматизацию рабочих процессов для компаний, закупающих и управляющих печатью. Решение предоставляется на платформе SaaS (Программное обеспечение как услуга) и позволяет специал...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных р...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — это первая платформа для вывода на рынок, предназначенная для централизации и автоматизации каждого этапа запуска продуктов, функций и кампаний. Созданный экспертами по продуктовому маркетингу из Rippling и Facebook, он помогает межфункциональным командам работать на одной странице и пров...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — это бизнес по вертикальным платежам и кредитованию для рекламной индустрии. Наш фирменный продукт AdCard — первая платежная карта, предназначенная исключительно для расходов на цифровую рекламу. - Неограниченное количество бесплатных виртуальных дебетовых и кредитных карт. - Бесплатные ...
MarcomCentral
marcom.com
Ускорьте продажи с помощью инструментов, специально созданных для бренд-менеджеров, маркетологов и отделов продаж. MarcomCentral, лидер в области бренд-менеджмента уже более 20 лет, может преобразовать ваш бизнес благодаря оптимизированной организации файлов и упрощенному распределению залогового об...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.