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Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

Компании используют программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов, чтобы оценить потенциал каждой бизнес-возможности. Это программное обеспечение позволяет организациям устанавливать шкалы и критерии для оценки перспектив. Учитывая нехватку времени у отдела продаж и обилие потенциальных клиентов, программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов оказывается неоценимым, позволяя командам сосредоточиться на возможностях с наибольшей вероятностью конверсии в продажи. Отдавая приоритет высокопотенциальным лидам, отделы продаж могут оптимизировать свое время, отвлекая ресурсы от менее ценных лидов. Это не только экономит время, но и дает продавцам возможность совершенствовать свои сообщения при взаимодействии с клиентами, которые с большей вероятностью заключат сделки.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!

Digioh

Digioh

digioh.com

Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Платформа поведенческой оценки потенциальных клиентов, построенная на основе собственных данных об использовании продуктов, CRM, выставления счетов и сторонних данных, позволяет найти воронку продаж в вашей воронке самообслуживания.

Pocus

Pocus

pocus.com

Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположе...

Ortto

Ortto

ortto.com

Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

Sparklane открывает возможность генерации потенциальных клиентов благодаря ИИ. Sparklane помогает вам на протяжении всего вашего пути к поиску потенциальных клиентов, а также: - Определяет, сопоставляет и рекомендует лучшие аккаунты для взаимодействия на основе бизнес-сигналов, оцененных искусственн...

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагирова...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...

Successeve

Successeve

successeve.com

Successeve помогает вам легко управлять своими клиентами на протяжении всего их жизненного цикла, от регистрации до оттока.

EQUP

EQUP

equp.com

Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.

Magileads

Magileads

magileads.com

Наше решение предназначено для компаний, которые хотят сократить время и затраты на поиск потенциальных клиентов, одновременно максимизируя привлечение потенциальных клиентов. Как настоящий помощник ваших отделов продаж и маркетинга, мы анализируем, проводим и оптимизируем ваш поиск потенциальных кл...

Entytle

Entytle

entytle.com

Entytle помогает промышленным OEM-производителям повысить лояльность, сократить отток клиентов и получить пожизненную выгоду от установленной базы. Наш SaaS использует AI/ML, чтобы наши пользователи могли легко выявлять, расставлять приоритеты и курировать предложения для существующих клиентов.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.

Koncert

Koncert

koncert.com

Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.

6sense

6sense

6sense.com

Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Превратите данные о клиентах в доход быстрее. Менее 1% подписавшихся на продукт становятся платными клиентами! Увеличьте коэффициент конверсии с помощью системы оценки жизненного цикла клиентов на базе искусственного интеллекта. Найдите пользователей и учетные записи с наибольшей склонностью и отпр...

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